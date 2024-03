Halving Bitcoin: ecco quanti giorni mancano (e quale piattaforma scegliere per investire)

Il conto alla rovescia per l'halving di Bitcoin è iniziato. Ad oggi, 29 marzo, mancano 22 giorni esatti, con la data dell'evento più atteso dell'anno fissata per il prossimo 20 aprile.

Storicamente, a distanza di 8-11 mesi dall'halving, la criptovaluta più importante al mondo ha sempre fatto registrare quotazioni record. E anche stavolta la storia dovrebbe ripetersi, come confermato anche da una recente analisi di Grayscale, che ha da poco ottenuto il riconoscimento di "World's largest crypto asset manager". Una situazione quindi favorevole per iniziare a investire in Bitcoin e in altre criptovalute: in Italia una delle piattaforme migliori con cui investire è Coinbase, la più grande società di criptovalute quotata in Borsa.

Perché scegliere Coinbase per investire in Bitcoin e in altre criptovalute

Uno dei motivi principali per cui scegliere Coinbase riguarda la sua affidabilità. Proprio per il fatto di essere quotata in Borsa, Coinbase opera con la massima trasparenza finanziaria possibile, rendendo disponibili i propri bilanci ogni tre mesi.

La fiducia dei milioni di utenti che operano con Coinbase non viene riposta però soltanto per la quotazione in Borsa. Gli investitori l'hanno scelta anche per la presenza di uno dei programmi di gestione del rischio più sicuri e complessi del settore, sviluppato appositamente per proteggere gli asset dei clienti.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di ricaricare il conto Coinbase tramite fondi provenienti dalla propria banca senza pagare commissioni. Il trasferimento è istananeo e gratuito.

A tutto questo si aggiungono poi i rendimenti generati dal possesso della stablecoin USDCT e l'opportunità di scambiare oltre 200 criptovalute.

Puoi registrare un account gratuito su Coinbase tramite questa pagina. La procedura richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



