Ad Halloween Disney+ offre fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi

Anche ad Halloween Disney+ conferma la promozione valida sui piani della durata di sei mesi, disponibili al prezzo scontato di 5,99 euro al mese. Nell'ambito dell'ultima iniziativa, gli utenti che scelgono di sottoscrivere un nuovo piano possono risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

Lo sconto più alto è riservato al piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese per sei mesi, poi 15,99 euro al mese. Calcolatrice alla mano, gli utenti che optano per il piano Premium ricevono uno sconto del 25%. ll piano più economico, invece, è Standard con pubblicità, il cui prezzo - come detto nell'introduzione, parte da 5,99 euro.

Di seguito una panoramica completa dell'offerta in corso sui piani di sei mesi della piattaforma streaming statunitense Disney+ in occasione della festa di Halloween.

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per sei mesi , poi si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, poi si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo di listino) Standard: 8,99 euro al mese per sei mesi , poi si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, poi si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo di listino) Premium: 11,99 euro al mese per sei mesi, poi si rinnova a 15,99 euro al mese senza vincoli (25 di sconto rispetto al prezzo di listino)

L'offerta è valida sia per gli utenti che sottoscrivono un nuovo abbonamento a Disney+ senza mai averlo fatto prima, sia per chi decide di riattivare un vecchio abbonamento tra virgolette dormiente (si chiamano così tra gli addetti ai lavori e non). Per aderire alla promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.

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