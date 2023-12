Hai perso dei file importanti? Recuperali subito con Stellar Data Recovery

Se hai mai vissuto l'angoscia di perdere dati importanti a causa di errori accidentali, attacchi di virus o guasti hardware, comprenderai l'importanza di un valido strumento di recupero dati.

In questo contesto, Stellar Data Recovery si presenta come una soluzione affidabile per recuperare documenti, foto, video e altro ancora cancellati dal tuo dispositivo.

Stellar Data Recovery, software intuitivo per tutti

Stellar Data Recovery è un software intuitivo, progettato per essere accessibile a tutti. La sua capacità di recuperare file da HDD, USB, schede di memoria e altri dispositivi lo rende una scelta versatile. La compatibilità si estende a tutte le versioni di Windows fino a 7 e ai sistemi Mac.

Tra le sue molteplici funzionalità, Deep Scan esegue una scansione completa, ideale per recuperare dati anche nelle situazioni più complesse. La caratteristica di Filtered Tree semplifica ulteriormente il processo, consentendo di filtrare i file in modi diversi.

Stellar Data Recovery offre la possibilità di salvare la scansione corrente, permettendoti di riprendere il processo di recupero in un secondo momento.

La gestione di due monitor contemporaneamente rende l'esperienza di recupero più efficiente quando si svolgono diverse attività simultaneamente.

La procedura per utilizzare Stellar Data Recovery è semplice: seleziona il tipo di dati da recuperare, indica la posizione o il volume del drive da scansionare, e dopo la scansione, seleziona i file desiderati e clicca su "Recupera".

Puoi iniziare con la versione gratuita o approfittare di uno degli sconti disponibili per le versioni a pagamento, con prezzi che partono da 59,99 dollari per il pacchetto "Standard" fino a 199,99 dollari per la versione più avanzata Technician.

Non lasciare che la perdita di dati comprometta la tua esperienza digitale: prova Stellar Data Recovery oggi stesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.