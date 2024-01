Hai la passione per i dinosauri? Ecco il bundle LEGO più venduto

Il bundle dei set LEGO Creator 3 in 1 e Super Robot 3 in 1, il più venduto su Amazon nella categoria Pupazzetti di creature preistoriche, è in offerta a 22,80 euro, con uno sconto pari all'8% rispetto al prezzo di listino del pacchetto.

Si tratta di un'idea regalo di compleanno perfetta per i più piccoli che coltivano la passione per i dinosauri e figure che rievocano la preistoria. La disponibilità è immediata, questo significa che ordinandolo ora si può ricevere a casa entro 24-48 ore.

Bundle LEGO Creator è Super Robot 3 in 1 in offerta a 22,80€ su Amazon

Il set LEGO Creator 3 in 1 contiene al suo interno un modellino giocattolo di T-rex con articolazioni e testa snodabili, bocca apribile, grandi artigli e occhi arancioni. Sulla confezione è riportata la dicitura 3 in 1 perché il T-rex può essere ricostruito in altri due dinosauri: un Triceratopo e un Pterodattilo.

Il bundle è completo con il set LEGO Super Robot 3 in 1. Anche in questo caso i più piccoli possono divertirsi a costruire 3 modellini giocattolo differenti. Si parte con un robot, che può trasformarsi però anche in un aereo giocattolo e in un drago.

Grazie poi alle loro dimensioni ridotte, i bambini possono portare con sé entrambi i set LEGO e giocare ogni volta che sono fuori casa. Un plus non da poco per un bundle destinato a vendere tantissimo.

I due set LEGO Creator e Super Robot 3 in 1 sono in offerta insieme a 22,80 euro sul sito amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque se sei un utente Prime puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

