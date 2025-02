Hai la fibra di Fastweb? Ecco quanto risparmieresti aggiungendo un'offerta mobile

I titolari della fibra di Fastweb hanno l'opportunità di risparmiare una cifra importante aggiungendo una tra le offerte mobile al momento disponibili sul sito dell'azienda di telecomunicazioni italiana. L'offerta si rivolge sia ai nuovi clienti mobile sia a quanti hanno già sottoscritto una tra le seguenti offerte: Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full, Fastweb Mobile Maxi.

Per quanto riguarda invece l'offerta fibra, il riferimento è Fastweb Casa Light, disponibile a 27,95 euro al mese. Grazie alla nuova promozione, aggiungendo un'offerta mobile il prezzo passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese, per un risparmio complessivo in un anno di 48 euro.

L'offerta fibra e mobile di Fastweb

Con Fastweb Casa Light ci si assicura la fibra ultraveloce di Fastweb, con una velocità fino a 2,5 Gigabit/s in download e 1 Gigabit/s in upload. Sono numeri significativi, grazie ai quali ognuno può sperimentare un'esperienza di gaming, streaming e smart working di livello superiore.

Merito anche della presenza dell'Internet Box NeXXt One, l'innovativo router di Fastweb che integra la tecnologia Wi-Fi 6 per stabilità e copertura maggiori rispetto alle generazioni precedenti. Stabilità e copertura che sono due elementi chiave per tutti gli appassionati di gaming e per chi lavora da casa e vorrebbe svolgere le sue attività senza interruzioni.

Come spiegato nell'introduzione, Fastweb Casa Light è disponibile a 27,95 euro al mese, prezzo che però scende a 23,95 euro grazie alla promozione Casa + Mobile aggiungendo una tariffa mobile. Quella di partenza è Fastweb Mobile, che al prezzo di 7,95 euro al mese include 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS e la spedizione della SIM o eSIM gratis.

Ricapitolando dunque, l'offerta Casa + Mobile è composta da Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile, per un prezzo complessivo di 31,90 euro al mese. Si tratta di una tariffa altamente competitiva, soprattutto se si considera che in genere il prezzo associato unicamente ad un'offerta fibra in Italia è intorno ai 29-30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.