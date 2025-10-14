Hai bisogno di un server VPS? IONOS li sconta del 40%

Chi deve gestire un progetto online e necessita di prestazioni elevate, può avere bisogno di un server personale.

Tra le soluzioni più convenienti sul mercato ci sono i server VPS di IONOS, che garantiscono performance di alto livello, massima sicurezza e flessibilità con il 40% di sconto rispetto ai prezzi originari. Vediamo meglio le loro caratteristiche.

I vantaggi dei server VPS di IONOS

In primis, mettono a disposizione una larghezza di banda da 1 Gbps e traffico illimitato. Non dovrai temere picchi o carichi intensivi: i server VPS di IONOS sono super stabili. E la disponibilità del 99,99% viene assicurata da architetture ridondanti e sistemi intelligenti.

Per quanto riguarda le prestazioni, la potenza è gestita da server Dell Enterprise con processori AMD e Intel di ultima generazione, con storage SSD NVMe Samsung. Velocità di lettura e scrittura sono eccezionali. Tutto ciò protetto da firewall personalizzabile, protezione DDoS avanzata e backup con funzione snapshot per ripristinare in tempo reale le versioni precedenti del server.

Da menzionare l'accesso root completo per la configurazione di software e app, con compatibilità con IPv4 e IPv6 e la scelta tra Linux e Windows Server per adattare il VPS al tuo progetto.

Attiva adesso il server VPS di IONOS: sarà pronto all'uso in pochi minuti e ti darà la possibilità di gestire più siti, domini e database mediante la piattaforma Pesk Web Host Edition. Il tutto con assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con un consulente personale dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.