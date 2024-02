Hai bisogno di un prestito personale? Richiedilo online in meno di 3 minuti

Per ottenere un prestito personale non c'è più bisogno di cambiarsi, uscire di casa, prendere la macchina o i mezzi pubblici e recarsi in un'anonima filiale di servizi finanziari presente nel proprio comune (nei casi più fortunati) o in una città vicina.

Oggi c'è la possibilità di richiedere un prestito online, in meno di tre minuti, con una risposta certa in 24 ore. Per riuscirci, il consiglio è di affidarsi a Younited Credit, uno dei punti di riferimento assoluti in materia.

Come richiedere un prestito personale in meno di 3 minuti con Younited Credit

Per richiedere un prestito personale online in meno di 3 minuti occorre collegarsi alla pagina dedicata del sito Younited Credit, intermediario finanziario leader del settore prestiti nel nostro Paese. Dopodiché bisogna selezionare il tipo di progetto per il quale si sta chiedendo il finanziamento, scegliere l'importo desiderato e premere sul pulsante Richiedi subito.

Nella nuova pagina che si apre bisogna poi inserire il proprio indirizzo e-mail, quindi aggiungere un segno di spunta nella casella accanto alla voce Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti fattibilità e premere sul pulsante Richiedi fattibilità. Affinché si riceva subito, è sufficiente inserire di nuovo l'indirizzo e-mail, il proprio codice fiscale e il tipo di impiego.

Oltre alla semplicità del servizio, Younited Credit si distingue per offrire un prestito veloce e trasparente: veloce perché dopo la richiesta di fattibilità si riceve subito la prima risposta e l'esito in 24 ore, trasparente invece perché propone esclusivamente prestiti a tasso fisso e rate costanti. La richiesta di un prestito sul sito ufficiale è gratis.

