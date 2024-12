Hai bisogno di liquidità? Apri un conto Hype e ottieni un prestito fino a 2000€

Avere bisogno di credito non significa non avere soldi, semplicemente non avere in quel momento la disponibilità necessaria. E ci sono occasioni nella vita in cui può essere fondamentale poter contare su una riserva di denaro. Credit Boost, l’opzione disponibile per i clienti Hype, è la soluzione perfetta per tutte queste esigenze. Apri un conto Hype e ottieni fino a 2000€ direttamente dall’app.

Come fare per ottenere un prestito istantaneo con Hype

Una spesa medica improvvisa, un acquisto per la casa non prorogabile, una riparazione, un investimento o anche un progetto da portare avanti, una vacanza con la famiglia o qualsiasi altra esigenza: sono tante le circostanze in cui si può avere la necessità di attingere a una riserva di denaro.

Aprendo un conto Hype si ha accesso alla funzione Credit Boost. È una soluzione estremamente comoda e rapida che può essere gestita direttamente dall’app mobile. È proprio dall’applicazione che si può decidere la somma da richiedere, il numero di rate (da 3 a 12 mesi) e ottenere immediatamente l’esito della verifica se si è in possesso di tutti i requisiti per ottenere quel prestito. Superata la verifica e completata la richiesta si ottiene immediatamente l’accredito sul conto.

Sempre dall’applicazione è poi possibile monitorare lo stato del prestito (rate pagate, rate da restituire, eccetera) ed eventualmente quanto è ancora possibile richiedere. Credit Boost è un’opzione particolarmente vantaggiosa per avere una scorta di denaro pronta per qualsiasi emergenza ed evenienza o per rispondere a una specifica necessità. Inoltre il prestito ottenuto con Credi Boost può essere utilizzato per rateizzare acquisti effettuati tramite Hype. Credit Boost è disponibile su tutti i conti:

HYPE Next – 2,90€ al mese con prelievi gratuiti, 10 bonifici istantanei al mese e assicurazioni incluse

– 2,90€ al mese con prelievi gratuiti, 10 bonifici istantanei al mese e assicurazioni incluse HYPE Premium – 9.90€ al mese con assistenza prioritaria, nessuna commissione su PagoPA e vantaggi per chi viaggia

Dì finalmente addio alla preoccupazione dei soldi; scegli di aprire ora un conto Hype e usufruire dei vantaggi di Credit Boost.





