Hacker colpiscono SK Telecom: è il più grande attacco informatico ad una compagnia telefonica

Un attacco informatico di proporzioni devastanti ha colpito la Corea del Sud, compromettendo gravemente la sicurezza delle sue infrastrutture digitali. La violazione, rilevata lo scorso 18 aprile 2025, ha interessato SK Telecom, il principale operatore di telecomunicazioni del paese, esponendo i dati personali di circa 23 milioni di abbonati. Secondo il CEO Ryu Young-sang, questa rappresenta la più grave violazione di dati mai verificatasi nel paese, con conseguenze potenzialmente disastrose per l'intero settore delle telecomunicazioni in Corea del Sud.

I criminali informatici hanno compromesso tre home subscriber server, componenti essenziali per l'autenticazione degli utenti, trafugando circa 10 GB di informazioni sensibili. La tardiva comunicazione dell'incidente alle autorità, avvenuta due giorni dopo la scoperta invece delle 24 ore richieste dalla legge, ha aggravato ulteriormente la posizione dell'azienda, già sotto pressione per gestire le ripercussioni di questa violazione alla sicurezza dati.

Per gli utenti, i rischi derivanti dall'attacco sono significativi. I dati rubati potrebbero essere utilizzati per frodi finanziarie, furti d'identità e persino per compromettere sistemi protetti da autenticazione a due fattori. In risposta, il settore bancario sudcoreano ha implementato misure di sicurezza aggiuntive, tra cui il riconoscimento facciale per le transazioni, nel tentativo di mitigare i potenziali danni.

La decisione degli utenti

Nel frattempo, SK Telecom ha avviato un'operazione massiccia per sostituire le SIM dei clienti colpiti. Tuttavia, l'azienda sta affrontando gravi ostacoli logistici: al momento dispone di solo 1 milione di SIM, con piani per recuperare altre 11 milioni entro giugno. Nel frattempo, è stato introdotto un servizio di protezione USIM per ridurre il rischio di frodi legate alle SIM clonate.

Le conseguenze commerciali sono state immediate e tangibili. Circa 70.000 utenti hanno già abbandonato SK Telecom in favore di altri operatori, e le lunghe code nei punti vendita, unite alla carenza di SIM, continuano ad alimentare il malcontento. Gli analisti stimano che i costi complessivi, tra sostituzione delle schede e sanzioni legali, potrebbero superare i 124 milioni di euro.

Questo episodio evidenzia non solo la vulnerabilità delle infrastrutture di telecomunicazione, ma anche l'urgenza di rafforzare i protocolli di sicurezza a livello globale. La lezione appresa dall'attacco a SK Telecom deve servire da monito per l'intera industria, sottolineando la necessità di prevenire futuri attacchi di simile portata. Rafforzare la sicurezza delle reti e garantire una risposta tempestiva agli incidenti di questo tipo sono passi fondamentali per proteggere sia le aziende che i consumatori.