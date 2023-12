Gusta l'espresso come al Bar con la Macchina per il Caffè Bialetti in PROMOZIONE su Amazon

La macchina per il caffè, pensata per gli amanti del vero espresso italiano da gustare comodamente a casa, si presenta come un concentrato di stile e funzionalità. La sua piccolezza, eleganza e super compattezza la rendono ideale per ogni tipo di cucina, integrandosi armoniosamente nello spazio disponibile.

Dotata di funzionalità automatiche, questa macchina offre la possibilità di selezionare il proprio caffè preferito, sia esso lungo o corto, permettendo inoltre di personalizzare la quantità di caffè erogato in tazza grazie al Flow Meter. Questa caratteristica consente un'esperienza di degustazione su misura, come se si fosse nel locale del barista di fiducia.

L'espresso preparato con questa macchina conserva quella cremosità e omogeneità tipica del bar, grazie alla potente pompa da 20 bar, mentre il sistema Thermoblock assicura sempre la migliore temperatura per il caffè, garantendo risultati di alta qualità.

Nonostante le dimensioni super compatte, questa macchina da caffè sorprende per la sua capienza. Il serbatoio da 0,5 litri e il cassettino in grado di contenere fino a 8 capsule la rendono pratica e conveniente, adatta anche a chi dispone di spazi limitati. Le sue linee eleganti e l'attenzione ai dettagli ne fanno un complemento di design per la cucina. Inoltre, il poggia tazza rimovibile aggiunge un tocco di praticità, permettendo di adattarsi a diverse dimensioni di tazze.

La macchina per il Caffè Bialetti è scontata del 26% per un costo finale d'acquisto di 53,99€.