Guida al TOP su PC e Console con VOLANTE e PEDALIERA Logitech G29 IN OFFERTA!

La serie G di volanti da gaming con pedaliera di Logitech è in assoluto il punto di riferimento per tutti i giocatori che vogliono guidare a livello professionistico, sfrecciando e sconfiggendo avversari virtuali o giocatori reali. L'offerta di oggi è pronta a sfatare il mito dei prezzi impossibili, perché abbiamo di fronte uno SCONTO ESAGERATO!

Da oggi infatti, puoi acquistare in offerta su Amazon il Volante con pedaliera Logitech G29 Driving Force a soli 246€, con uno sconto del 40% che ti farà risparmiare ben 164€ sul prezzo totale!

Il meglio per i Driving Game!

Questo volante e pedaliera è a dir poco l'eccellenza, e può essere sfruttato su Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC. Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla ‎pressione, il massimo dell'esperienza, in casa tua!

Per rassicurarvi sulla user experience, sappiate che il volante Logitech G29 è confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano. Questo gioiello è progettato per essere senza compromessi, con guida dinamica, controllo totale e pedali separati. Per il meglio della sterzata e del feedback, avrete una rotazione a 900 gradi per poter girare il volante 2 volte e mezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.