Guarda tutto OVUNQUE vuoi col MONITOR PORTATILE in offerta

Quante volte sei fuori casa, e per lavoro o per svago avresti bisogno di uno schermo decente? Non sempre i PC portatili sono la soluzione giusta, così come è impossibile portarsi sempre dietro un monitor delle dimensioni classiche. La soluzione è il monitor portatile di MSI, da oggi in offerta!

Ebbene puoi da oggi aggiudicarti in offerta su Amazon questo monitor portatile MSI PRO MP161 a soli 129,99€, con uno sconto sul totale del 19%, che ti farà risparmiare ben 30€!

Il tuo monitor ovunque vuoi!

Si tratta di un prodotto estremamente comodo da utilizzare, e anche molto versatile. Presenta un pannello da 15,6 pollici, Full HD, con un refresh rate da 60Hz e un tempo di risposta di 4 millisecondi. Inoltre è garantito il comfort e la sicurezza per gli occhi, con anti sfarfallio e minori luci blu.

La cosa più importante per questo monitor portatile MSI PRO MP161 è però la connettività: presenta infatti una porta mini HDMI (cavo da HDMI a mini HDMI incl.) e 2 connettori USB Tipo-C (segnale DP 1.2a con modalità Alt e consumo energetico di 15 W) per la compatibilità con un'ampia gamma di PC, laptop o telefoni cellulari.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.