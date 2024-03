Guarda tutto lo sport di Sky live e on demand con NOW a meno di 10€ al mese

Il modo più conveniente per guardare tutto lo sport di Sky, quello incluso sia nel pacchetto Sky Calcio che in quello Sky Sport, è sottoscrivere il pass Sport di NOW.

NOW è la piattaforma streaming che consente l'accesso a tutto lo sport della pay-TV inglese live e on demand esclusivamente in streaming. Al momento il pass Sport è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro, con un tempo di permanenza minimo pari a un anno.

Tutto quello che puoi vedere con il pass Sport di NOW

Il pass Sport di NOW include i seguenti contenuti:

Formula 1 : tutte le gare in diretta in esclusiva.

: tutte le gare in diretta in esclusiva. MotoGP : tutte le gare in diretta in esclusiva.

: tutte le gare in diretta in esclusiva. Tennis : tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon, le ATP Finals e la Coppa Davis.

: tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon, le ATP Finals e la Coppa Davis. Serie A : tre partite a turno.

: tre partite a turno. Serie B : tutte le partite della stagione regolare e i play off.

: tutte le partite della stagione regolare e i play off. Serie C : tutte le partite della stagione regolare e i play off.

: tutte le partite della stagione regolare e i play off. Champions League : tutti gli incontri eccetto la migliore partita del mercoledì.

: tutti gli incontri eccetto la migliore partita del mercoledì. Europa League : tutti gli incontri.

: tutti gli incontri. Conference League : tutti gli incontri.

: tutti gli incontri. Premier League : una selezione delle migliori partite.

: una selezione delle migliori partite. Bundesliga : una selezione delle migliori partite.

: una selezione delle migliori partite. Ligue 1 : una selezione delle migliori partite

: una selezione delle migliori partite NBA : una selezione delle migliori partite.

: una selezione delle migliori partite. Eurolega: una selezione delle migliori partite.

A tutto questo si aggiungono anche il rugby, il golf e tanto altro ancora.

Tutto questo è disponibile con il pass Sport a soli 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di dodici mesi. Al termine della promozione il prezzo salirà a 14,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.