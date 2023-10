Guarda tutto IN GRANDE col Tablet Android in OFFERTA su Amazon!

Stai pensando di acquistare un Tablet per condurre determinate azioni in tutta comodità e con uno schermo più grande rispetto a quello di uno smartphone? Questa è la tua occasione a portata di click per fare il piccolo salto di qualità, ma soprattutto a un piccolo prezzo, con il Tablet Android S22 di Sebbe!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Tablet S22 di Sebbe con Android a soli 90,15€, con uno sconto del 40% sul totale e un risparmio per il tuo portafoglio di addirittura 60€!

Il tablet che fa AL CASO TUO!

Questo Tablet S22 è alimentato dall'ultimo Android 13 con un maggiore controllo sulla privacy e sui dati, ed è certificato GOOGLE GMS. Inoltre è dotato del più stabile processore octa-core fino a 2.0GHz per offrire un'esperienza operativa più veloce.

Questo Tablet S22 di Sebbe da 10 pollici offre 12 GB RAM (6GB RAM + 6GB RAM Espandibile) + 128 GB ROM e supporta fino a 1TB di memoria di espansione per schede Micro SD/TF per un multitasking veloce e senza ritardi. Infine potrai contare su ben 128 GB di memoria di archiviazione, spazio in abbondanza per memorizzare documenti, foto e video!

