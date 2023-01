Guarda The Last of Us in streaming con Sky Q: 9 euro e provi TUTTO

Il successo di The Last of Us, la serie TV tratta dall'omonimo videogioco PlayStation, è un successo tale da trascendere tutte le aspettative. Questa notte è stato reso disponibile il terzo episodio che ha già conquistato critica e pubblico: se vuoi guardarlo anche tu e unirti alla festa collettiva adesso ti bastano 9 euro.

Questa è la cifra richiesta per attivare la prova Sky Q per 30 giorni: per un mese potrai goderti tutta l'esperienza offerta dal servizio di Sky senza costi aggiuntivi. Ricevi il decoder direttamente a casa tua in pochi giorni, lo colleghi alla rete internet e sei pronto ad iniziare.

The Last of Us, e non solo, in streaming con Sky Q

Con la prova di Sky Q per 30 giorni hai accesso a tutta quella che è l'esperienza offerta da questo servizio. Incluse nel pacchetto hai tutte le migliori produzioni Sky Original e i migliori programmi dal mondo con serie TV italiane e internazionali, tra cui appunto The Last of Us.

Non finisce qui perché l'offerta include anche Netflix con tutti i suoi contenuti, i film e le prime visioni di Sky Cinema e tutto lo sport e il calcio dei relativi pacchetti di canali dedicate alle migliori manifestazioni sportive al mondo.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale e attivare la Prova Sky Q per 30 giorni. Al termine del periodo di prova sarai libero di scegliere se proseguire stipulando un abbonamento oppure restituire tutto senza alcun costo aggiuntivo. Nel frattempo potrai guardarti The Last of Us, e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.