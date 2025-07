Guarda Sinner-Vukic oggi a Wimbledon con la nuova offerta di Sky

Oggi pomeriggio a Londra, per il secondo turno del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner affronterà il tennista australiano Alexsandar Vukic, attuale numero 93 del ranking ATP. Sarà il terzo e ultimo incontro di giornata sul campo centrale, dopo le sfide Djokovic-Evans e Swiatek-McNally. Verosimilmente, la partita del tennista azzurro, attuale numero uno del mondo, non inizierà prima delle 18:00 italiane.

L'incontro di Wimbledon tra Sinner e Vukic sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Tennis. La pay-tv inglese, lo ricordiamo, detiene l'esclusiva dei diritti televisivi dello slam più importante del tennis.

