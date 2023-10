Guarda le 3 grandi coppe europee UEFA con NOW a soli 9,99 euro al mese

Le migliori offerte per le coppe europee di calcio sono disponibili con NOW, partendo da 9,99 euro al mese per 12 mesi.

A questo prezzo puoi attivare il pass Sport che offre la visione di tutte le partite della Champions League, ad eccezione del miglior incontro del mercoledì, nonché l'intera Europa League e la Conference League. Questo vantaggio è reso possibile grazie alle nuove offerte NOW per l'inizio di ottobre.

Pass Sport di NOW: Solo 9,99 euro al mese per 12 mesi

I recenti incontri delle squadre italiane ha portato alle vittorie importanti vittorie in Europa League da parte di Atalanta e Roma, nonché il pareggio della Fiorentina in Conference League, peraltro in rimonta.

Tali risultati sono serviti a migliorare quanto raccolto dalle squadre italiane impegnate in Champions League, tra cui la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, le vittorie di Inter e Lazio contro Benfica e Celtic e il pareggio del Milan a Dortmund.

Tutte le partite, tranne quella del Milan, sono state trasmesse in streaming su NOW. Oltre alle squadre italiane, anche le altre squadre europee hanno giocato su NOW.

Due delle partite più interessanti sono state Newcastle-PSG, con una vittoria schiacciante del Newcastle, e Marsiglia-Brighton, che ha visto un duello tra Gattuso e De Zerbi sulla panchina.

La fase a gironi è attualmente in corso, con il Milan che si trova ad affrontare due importanti partite contro il PSG, le cui conseguenze saranno determinanti per la qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale.

Quindi, quale occasione migliore per passare a NOW? Ti consigliamo di cogliere l'opportunità di attivare il pass Sport con tutte le coppe europee a soli 9,99 euro per 12 mesi, grazie alle nuove offerte di NOW. L'attivazione del servizio è immediata.

