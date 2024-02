Guarda La Favorita del RE su NOW: serie tv e show da 6,99 € al mese

NOW si conferma ancora una volta come punto di riferimento per gli appassionati di serie televisive di qualità, con l'ultima aggiunta nel suo catalogo: La Favorita del Re. Questa serie in costume, arricchita da una narrazione avvincente e un cast di eccezionale talento, è in grado di offrirti un viaggio indimenticabile nell'epoca del Rinascimento, un periodo storico che continua a affascinare per la sua complessità e bellezza. E con il pass entertainment a partire da 6,99 euro al mese non c'è stato mai momento migliore per abbonarsi.

Di che parla la Favorita del Re

La Favorita del Re è ambientata nella Francia del XVI secolo, al cuore di una storia che intreccia amore, potere e intrighi a corte. La trama si concentra sulla relazione tra Enrico II, sovrano di Francia, e Diane de Poitiers, la sua influente amante e consigliera, magistralmente interpretata da Isabelle Adjani. La tensione sale con l'arrivo di Caterina de Medici, interpretata da una brillante Gaia Girace, promessa sposa del re, dando vita a un intreccio di battaglie per il potere e passioni segrete. Il cast si arricchisce ulteriormente con la presenza di Gerard Depardieu, che aggiunge profondità e carisma alla narrazione.

NOW: l'intrattenimento di qualità a meno di quanto pensi

NOW facilita l'accesso a questa straordinaria serie con un'offerta di abbonamento allettante. Puoi attivare il pass entertainment a partire da 6,99 euro, permettendoti di esplorare non solo La Favorita del Re ma anche un vasto catalogo di titoli esclusivi tra serie tv e show. Questo prezzo è riservato a chi decide di impegnarsi per un anno, mentre se vuoi avere la libertà di disdire quando vuoi il costo passa a 8,99 euro al mese.

L'iscrizione a NOW è semplice, veloce e completamente online, permettendoti di accedere immediatamente a La Favorita del Re. I primi 4 episodi sono già disponibili.

Con queste condizioni, abbonarsi a NOW è davvero alla portata di tutti. Oltre agli intrighi a corte, troverai la suspanse di True Detective 4, le fantastiche storie di House of the Dragon, e se sei anche un appassionato di cucina, tutte le stagioni di Masterchef e 4 Ristoranti. Visita ora il sito di NOW e scopri il mondo di intrattenimento che ti aspetta.

