Guarda in streaming la serie sul tennis Break Point con Intrattenimento Plus a un prezzo speciale

Guarda in streaming Break Point, la serie tv sul tennis (nuova stagione)

La serie tv sul tennis Break Point è tornata con una nuova stagione, la seconda. Tra i protagonisti di questo capitolo segnaliamo l'azzurro Matteo Berrettini, il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz, gli statunitensi Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Ben Shelton, l'astro nascente Holger Rune, il finalista di Wimbledon Nick Kyrgios e l'attuale numero 6 del mondo Alexander Zverev.

Tra gli altri, ci sarà anche Daniil Medvedev, reduce dalla cocente sconfitta nella finale dell'Australian Open contro il nuovo fenomeno del tennis mondiale, l'italiano Jannik Sinner. Un ko difficile da digerire per il russo, che per la seconda volta a Melbourne, in finale, non è riuscito ad amministrare un comodo vantaggio di due set a zero per riuscire ad aggiudicarsi il titolo.

Per quanto riguarda l'universo WTA, le protagoniste sono la fresca vincitrice dell'Australian Open Aryna Sabalenka, la giovanissima stella americana Coco Gauff, la connazionale Jessica Pegula e l'australiana Ajla Tomljanovic (ex fidanzata di Berrettini).

