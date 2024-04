Guarda i nuovi episodi di Loot - Una fortuna in streaming su Apple TV+ (gratis per 7 giorni)

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la prima stagione, mercoledì 3 aprile arrivano su Apple TV+ i nuovi episodi di Loot - Una fortuna, la serie televisiva con protagonista Maya Rudolph. L'attrice statunitense, vincitrice di due Primetime Emmy Awards con Luca e Big Mouth, interpreta Molly Novak, che in seguito al divorzio dal marito si ritrova a gestire una fortuna da 87 miliardi di dollari.

Puoi vedere Loot - Una fortuna in streaming su Apple TV+ approfittando della prova gratuita di 7 giorni offerta ai nuovi clienti, recuperando in questo modo anche gli episodi della prima stagione. Al termine del periodo di prova puoi scegliere se proseguire col rinnovo a 9,99 euro al mese oppure no.

Come vedere Loot - Una fortuna in streaming su Apple TV+

Per prima cosa collegati su questa pagina di Apple TV+ e premi su Accetta la prova gratuita. Il passaggio successivo richiede il login alla piattaforma con il proprio indirizzo e-mail o ID Apple, dopodiché premi sul tasto Continua per proseguire. Se non hai ancora un account non importa, puoi sempre crearne uno nuovo sul momento. Fatto questo, inserisci la modalità di pagamento per il rinnovo e concludi l'operazione.

Oltre alla seconda stagione di Loot - Una fortuna, la prova gratuita di sette giorni di Apple TV+ ti dà modo di accedere all'intero catalogo. Questa settimana non perdere nemmeno l'uscita di Sugar, la nuova serie televisiva con protagonista l'attore irlandese Colin Farrell nei panni di un investigatore privato anomalo. Venerdì 12 aprile farà il suo debutto sulla piattaforma anche la miniserie Benjamin Franklin con protagonista Michael Douglas.

Accedi alla prova gratuita di sette giorni di Apple TV+ e goditi la visione di Loot - Una fortuna in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.