Guarda Griselda su Netflix con la nuova SUPER PROMO di Sky

Griselda è la nuova serie TV Netflix che sta conquistando gli appassionati. Incentrata sulla vita della narcotrafficante Griselda Blanco, la donna che intimorì persino Pablo Escobar, e con Sofia Vergara nei panni della protagonista, è una delle ultime perle lanciate dalla piattaforma. Non sei più abbonato? Nessun problema.

Con la sua nuova super promo infatti Sky ti propone il pacchetto Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. In pratica lo paghi a metà prezzo per un anno e mezzo e poi decidi cosa fare.

Super Promo di Sky: Netflix, Griselda e non solo

La Super Promo di Sky è l'occasione migliore per avere subito accesso ad un mondo di intrattenimento. Sky TV significa poter guardare in diretta e on demand grandi successi televisivi come X Factor, MasterChef Italia, 4 Ristoranti, Pechino Express e altri ancora. Inoltre, hai tutte le serie TV internazionali firmate HBO: un esempio recente? True Detective Night Country.

E poi naturalmente il pezzo forte è l'inclusione di un abbonamento HD a Netflix, il piano base senza pubblicità. Avrai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, inclusa l'ultima arrivata Griselda, una serie TV in stile Narcos destinata a conquistare i cuori degli appassionati.

Il prezzo di tutto questo è incredibile: solo 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Se consideri quanto costa un abbonamento Netflix è praticamente un regalo. Non fartela scappare.

