Guarda Griselda, la nuova serie Netflix, grazie all'offerta Sky

Da pochi giorni su Netflix è arrivata Griselda, una nuova serie TV basata sulla figura di Griselda Blanco, e che ha già conquistato migliaia di telespettatori.

Griselda: di cosa parla la nuova serie TV?

La trama di questa nuova avvincente serie TV si basa su fatti realmente accaduti e segue il percorso di Griselda Blanco, una figura eminente nel mondo del narcotraffico. Originaria di Medellín, la sua storia prende forma mentre diventa la temibile Madrina del Narcotraffico a Miami.

La narrazione offre uno sguardo avvincente sulla vita, le sfide e le ambizioni di Griselda Blanco, dipingendo un ritratto avvincente di una delle figure più influenti e controverse nel contesto criminale della droga.



