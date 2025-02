Guarda gli episodi finali di Cobra Kai 6 con questa super offerta Sky

La terza e ultima parte di Cobra Kai 6 sarà disponibile qui in Italia a partire dal 13 febbraio, con il rilascio degli episodi finali alle ore 9:00 del mattino. Per l'occasione, segnaliamo la nuova offerta sull'abbonamento Intrattenimento plus di Sky, che riunisce Sky TV e Netflix insieme al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, per un risparmio complessivo in un anno e mezzo di oltre 270 euro.

L'offerta di Sky comprende le serie e gli show di Sky TV più tutto Netflix Base senza pubblicità, l'app Sky Go per vedere i contenuti Sky da subito, insieme a Sky Stream, l'innovativo decoder con cui è possibile guardare i canali Sky ovunque ci si trovi.

Cobra Kai 6 con Intrattenimento plus di Sky

Attualmente il piano Standard senza pubblicità di Netflix costa 13,99 euro al mese, complice l'aumento dello scorso ottobre. Sky propone lo stesso piano più il pacchetto Sky TV a 14,99 euro al mese: di fatto, quindi, Netflix è in omaggio, tenendo conto che Sky TV costa di listino 25 euro al mese.

Oltre al gran finale della saga Cobra Kai, in questo mese di febbraio grazie all'accesso a Sky TV puoi guardare le ultime puntate di MasterChef Italia 14, la terza stagione di The White Lotus e la miniserie televisiva L'arte della gioia, due delle novità più significative che debutteranno rispettivamente da lunedì 17 febbraio e da venerdì 28 febbraio.

L'offerta Intrattenimento plus è disponibile anche per chi ha già un piano Netflix attivo, indipendentemente dal profilo scelto: le credenziali resteranno invariate, così come le impostazioni e i profili registrati fino ad oggi.

Per attivare Sky TV e Netflix insieme è sufficiente quindi collegarsi alla pagina dedicata a Intrattenimento plus, individuare il riquadro Sky & Netflix e premere sul pulsante Acquista online. La promozione speciale è valida fino al prossimo 23 febbraio, con prezzo bloccato per i primi 18 mesi.

