Guarda Fountain of Youth - L'Eterna Giovinezza su Apple TV+

Fountain of Youth - L'eterna giovinezza è il nuovo film diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Gentlemen, Aladdin) con John Krasinski e Natalie Portman tra i protagonisti. Un divertentissimo film di azione e avventura ora disponibile su Apple TV+ e che ha già conquistato tutti. Puoi provare la piattaforma gratuitamente per 7 giorni e poi decidere se abbonarti.

Questa la sinossi ufficiale del film:

In “Fountain of Youth - L’eterna giovinezza”, un fratello e una sorella separati da tempo (John Krasinski e il premio Oscar® Natalie Portman) uniscono le forze per andare alla ricerca della leggendaria fonte della giovinezza. La loro conoscenza della storia si rivela fondamentale per seguire gli indizi in un’epica avventura che ne cambierà le vite, arricchendole forse col dono dell’immortalità.

Il cast include John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez e Domhnall Gleeson. Un film perfetto per passare una serata all'insegna della spensieratezza e dell'avventura, ideale da guardare da soli o in famiglia per due ore di sicuro divertimento.

Un film che si unisce alle tante proposte di Apple TV+, una piattaforma che comprende altre pellicole molto interessanti come Misteri dal Profondo, Wolfs - Lupi Solitari, The Family Plan, Napoleone oltre a serie come Stick, Murderbot e Your Friends & Neighbors che stanno rapidamente scalando le classifiche.

Puoi provare Apple TV+ gratis per 7 giorni e poi decidere se abbonarti per 9,99 euro al mese. E se acquisti un nuovo dispositivo Apple avrai invece ben 3 mesi gratis di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.