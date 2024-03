Guarda Comandante con la promo Sky TV e Netflix + Sky Cinema e con Paramount+ tutto a 19,90€

Comdandante è il nuovissimo film rilasciato su Paramount+ con protagonista Francesco Favino che narra le vicende del comandante Todaro della seconda guerra mondiale. Come già detto, il film è disponibile su Paramount+ al quale è possibile accedere grazie all'abbonamento Sky TV e Netflix + Sky Cinema insieme al quale è compreso anche Paramount+, tutto a soli 19,90€. L'offerta è valida fino a domani, perciò affrettatevi!

Sky: 19,90€ all inclusive, TV, Cinema, Netflix e Paramount+

Sky TV e Netflix si uniscono per offrire un pacchetto che soddisfa le esigenze di tutti gli spettatori. Con un prezzo mensile di soli 19,90€ per i primi 18 mesi e un pagamento una tantum di 19,00€, gli abbonati possono godere di una vasta gamma di contenuti, dal cinema agli show televisivi.

Viene offerto l'accesso alla piattaforma Netflix, consentendo lo streaming in HD senza pubblicità. Per gli amanti del cinema, l'aggiunta di Sky Cinema a è un affare imperdibile, soprattutto considerando che include anche l'accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Con l'inclusione dell'app Sky Go, gli abbonati possono godere dei loro film preferiti ovunque si trovino. Sarà possibile guardare tutti i programmi presente nel catalogo Paramount e tutte le nuove uscite tra cui, ad esempio, Comandante, la nuova opera con protagonista Pierfrancesco Favino, come citato pocanzi.

Con l'aggiunta di Sky Q, inoltre, viene messa in gioco un'ulteriore opzione conveniente per coloro che preferiscono evitare l'installazione di una parabola. Con un un pagamento una tantum di 19,00€ anziché 99€ per l'attivazione, Sky Q offre una soluzione rapida e senza complicazioni per accedere a una vasta gamma di contenuti. Si tratta di una proposta super, la cui affidabilità e qualità dei servizi viene garantita da Sky stessa.

Con l'abbonamento Sky TV + Netflix + Sky Cinema + Paramount+ sarà possibile guardare Comandante e tutta una lunga serie di contenuti a soli 19,90€. L'offerta scade domani 20 marzo!

