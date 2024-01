Guanti termici e touch screen a soli 7,99€ con il CLAMOROSO SCONTO del 58% su Amazon

Questi guanti termici e touch screen sono pensati per bambini e offrono un mix di comfort, calore e funzionalità per affrontare le giornate fredde. Realizzati con un materiale elastico e una fodera in pile corta spessa e morbida, questi guanti leggeri avvolgono le mani del tuo bambino, offrendo un calore completo a 360 gradi.

I polsi elasticizzati a tripla densità, con doppia piega, assicurano una vestibilità sicura che protegge dai venti freddi. La praticità è ulteriormente potenziata dalla presenza di un palmo antiscivolo con silicone stampato, garantendo una presa sicura sugli oggetti.

Le strisce riflettenti sul dorso dei guanti non solo aggiungono un tocco di moda, ma aumentano anche la visibilità e la sicurezza durante le ore serali. L'aggiornato tessuto conduttivo touch screen su pollice, indice e medio consente ai bambini di utilizzare dispositivi touchscreen come smartphone e iPad senza dover togliere i guanti.

I cuscinetti extra in microfibra aumentano la durata, rendendo questi guanti invernali multiuso perfetti per attività all'aria aperta come corsa, ciclismo e escursioni durante le giornate fredde. Leggeri, traspiranti ed elasticizzati.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare i guanti touch screen e termici per bambini al 58% di sconto per un prezzo finale di 7,99€.