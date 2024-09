Guadagna il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Se si sta valutando l'apertura di un nuovo conto corrente per guadagnare di più sui propri risparmi, segnaliamo la promozione di Banca Mediolanum su SelfyConto, il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno. L'ultima iniziativa consente a chi apre il conto e accredita lo stipendio di ricevere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Il regolamento della promo chiarisce che si è liberi di svincolare le somme quando lo si desidera, senza perdere gli interessi maturati in precedenza. Per usufruire dell'offerta è sufficiente aprire SelfyConto collegandosi su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Con SelfyConto ottieni fino al 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

La promozione di Banca Mediolanum prevede l'apertura di SelfyConto entro il 31 ottobre e l'accredito dello stipendio. Dopodiché, sulle somme vincolate a 6 mesi entro il 30 novembre, per un vincolo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 euro, si otterrà il 5% annuo lordo. In caso di mancato accredito dello stipendio, l'istituto bancario remunererà il deposito al tasso annuo lordo dello 0,05%.

Oltre al canone gratuito, ai prelievi senza commissioni in Italia e nel resto dell'area Euro, più le principali operazioni bancarie senza costi, SelfyConto di Banca Mediolanum offre una carta di debito a canone zero appartenente al circuito di pagamento Mastercard. Previsto un canone gratuito anche per la Mediolanum Credit Card, la carta di credito associata a SelfyConto sui circuiti Visa o MasterCard e compatibile con Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Il conto online SelfyConto è sottoscrivibile tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum. La promozione scade il prossimo 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.