Guadagna il 5% annuo lordo con il conto remunerato online SelfyConto

Fino al 31 ottobre, grazie alla nuova promozione "Vincoli 5% - nuovi clienti" di Banca Mediolanum, i nuovi clienti di SelfyConto potranno ottenere il 5% di tasso annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi già maturati.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero fino a 30 anni, e per tutti per il primo anno. Al di là di questo, gli altri due principali vantaggi sono i prelievi gratuiti in Italia e nei Paesi dell'Unione europea, più le principali operazioni bancarie senza costi, tra cui addebiti delle utenze e pagamenti di MAV, RAV, F24 e F23.

Come guadagnare il 5% annuo lordo con SelfyConto

Per ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi occorre prima di tutto aprire un nuovo conto online con Banca Mediolanum entro il 30 ottobre, per poi richiedere l'apertura di un deposito a tempo della durata di 6 mesi non più tardi del 30 novembre.

Un altro requisito da rispettare è l'accredito dello stipendio entro i 7 giorni precedenti la scadenza del deposito. In assenza di questo passaggio, Banca Mediolanum remunererà il deposito al tasso annuo lordo dello 0,05% anziché al tasso promozionale. Per quanto riguarda invece l'importo del vincolo, quello minimo è di 100 euro, mentre quello massimo raggiunge i 500.000 euro.

Per aprire SelfyConto online c'è bisogno unicamente di un documento d'identità e di un codice fiscale. Inoltre, per completare con successo la procedura, bisogna tenere a portata di mano il proprio smartphone e un indirizzo di posta elettronica valido. L'identificazione può avvenire in tre diverse modalità: utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), tramite bonifico bancario oppure con la webcam del computer.

L'apertura di SelfyConto è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

