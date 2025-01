Guadagna il 4% sui tuoi risparmi con l’offerta esclusiva di SelfyConto

Perché tenere soldi fermi in banca? Anche piccole somme di denaro possono dare l’opportunità di maturare dei guadagni. Con SelfyConto, per esempio, si ha la possibilità di ottenere un rendimento annuo del 4% sulle somme vincolate per sei mesi. Inoltre, a differenza di quanto accade spesso con altre promozioni di questo tipo, non c’è bisogno di aprire un conto deposito dedicato e si ha sempre la possibilità di svincolare i soldi senza perdere gli interessi maturati. Apri il conto SelfyConto con lo SPID e vincola i tuoi risparmi.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

La promozione "Vincoli 4% gennaio 2025" è attivabile fino al 10/03/2025 ed è riservata solamente ai nuovi clienti che aprono il conto corrente SelfyConto. Per poter usufruire delle condizioni vantaggiose del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi è necessario prevedere l’accredito dello stipendio sul conto. In questo modo si ottiene anche l’azzeramento dei costi della gestione del conto corrente, i bonifici gratuiti (anche istantanei).

Inoltre con SelfyConto si ha accesso all’app Mediolanum utile non solo per monitorare i propri risparmi e avere tutta l’operatività sia da smartphone che tablet e smartwatch (anche tramite i moderni wallet digitali), ma anche per avere la possibilità di accedere alla piattaforma per il trading online e a una serie di funzionalità aggiuntive.

Dall’applicazione, infatti, è possibile richiedere prestiti personali h24 verificando in tempo reale la presenza dei requisiti, accedere a polizze assicurative per le spese veterinarie, i viaggi e i progetti di vita personali. Inoltre è possibile in qualsiasi momento rateizzare i movimenti di addebito sul conto corrente per alleggerire l’impatto di spese importanti sulle proprie finanze personali.

SelfyConto è un conto corrente flessibile e conveniente con il quale migliorare la gestione finanziaria ordinaria e ora anche guadagnare il 4% sui propri risparmi. Scopri tutti i dettagli e apri il conto SelfyConto.

