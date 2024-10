Guadagna il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Guadagnare sui propri risparmi è diventata ormai un'impresa quasi impossibile. Quasi perché vi sono ancora delle eccezioni che in qualche modo confermano la regola. Una di queste è Conto Arancio, il conto deposito di ING, che propone il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate.

Soldi sempre disponibili, zero spese per l'apertura e chiusura del conto, e un tasso in termini percentuali di gran lunga superiore rispetto a quello proposto dalle altre banche. Si presenta così Conto Arancio, nell'ambito dell'ultima iniziativa della banca ING che riguarda da vicino anche Conto Corrente Arancio.

Come guadagnare il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Per ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio occorre aprire Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre, aggiungere Conto Arancio durante la fase di apertura del conto, e accreditare lo stipendio entro il 31 gennaio 2025. Se non si ha lo stipendio o la pensione, in alternativa ING accetta anche entrate di almeno 1.000 euro al mese.

Riguardo a Conto Arancio, è importante sottolineare come i soldi depositati siano sempre disponibili. Questo significa che i titolari del conto deposito possono aggiungere o togliere i propri risparmi quando lo reputano più opportuno.

Invece, Conto Corrente Arancio è il conto online di ING a canone zero grazie all'accredito dello stipendio o della pensione (oppure entrate da almeno 1.000 euro ogni mese). Si tratta di un conto 100% digitale, grazie anche alla comoda app messa a disposizione da ING, e sicuro, con notifiche puntuali su qualsiasi tipo di operazione. In più, inclusa nel conto anche la carta di credito Mastercard Gold a canone zero.

Per aprire Conto Arancio è sufficiente collegarsi su questa pagina della banca ING. La promozione scade il 16 novembre.

