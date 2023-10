Guadagna il 4% in 9 mesi con il Conto Deposito di Crédit Agricole

Credit Agricole è la banca più innovativa dei nostri tempi che offre un conto corrente gratuito, il quale include una carta di debito Visa senza canone.

Uno dei vantaggi nel scegliere questa banca è la possibilità di vincolare i tuoi risparmi sul conto deposito, ottenendo il 4% annuo lordo sulle somme vincolate per nove mesi.

In più, c'è la possibilità di ottenere da 50 a 100 Euro in Buoni Regalo Amazon, presentando i tuoi amici che vogliono aprire il conto corrente con Credit Agricole. Approfitta di queste straordinarie offerte, dai un'occhiata all’informativa in merito e goditi i vantaggi che solo Credit Agricole può offrirti.

Guadagna di più con Crédit Agricole grazie al conto deposito

Con Crédit Agricole, avrai anche un consulente personale a tua disposizione per le esigenze di consulenza relativi alle transazioni, al conto di deposito e all'investimento.

Oltre a questo, disporrai di parecchia tecnologia per gestire tu stesso le funzionalità giornaliere del tuo conto corrente, mentre al contempo avrai sempre una connessione umana affidabile da una persona dedicata.

Se apri Conto Crédit Agricole online godrai di un interesse annuo lordo del 4% sui tuoi fondi vincolati per nove mesi.

Il tuo conto corrente comprende vari benefici: ad esempio, è a costo zero se aperto entro il 15 gennaio 2024, inoltre prelevare denaro è sempre gratuito da qualsiasi ATM del Gruppo.

Oltre a effettuare bonifici bancari online gratuitamente, avrai anche accesso a una app multifunzione, così ti potrai gestire le tue necessità in completa autonomia, senza limitazioni.

Inoltre, avrai a disposizione un consulente specializzato, sia presso la tua filiale che da remoto, in modo da offrirti un servizio professionale, sicuro e sempre al passo con le tecnologie di ultima generazione. Scegli questo servizio che unisce specialisti, tecnologia ed affidabilità cliccando sul link qui sotto.

