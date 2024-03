Guadagna 100€ in buoni Amazon diventando titolare Credem Link

Guadagna 100€ in buoni Amazon a partire da adesso con Credem Link e rivoluziona il tuo modo di gestire il denaro. L’innovativo conto corrente di Credem ti libera dai costi aggiuntivi spesso legati alla gestione del conto corrente. Inoltre, ti offre un bonus che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo conto è affidabile e comodo, con la maggior parte delle operazioni bancarie completamente gratuite. Dimentica le commissioni sui bonifici, i pagamenti F24 e le operazioni tramite QR code: tutto è a costo zero.

Inoltre, aprire il conto è semplice e veloce: ti occorre un documento d’identità, la connessione internet e un dispositivo per il riconoscimento facciale.

100€ in buoni Amazon ti stanno aspettando

Puoi monitorare e gestire il tuo conto Credem Link direttamente dall’app, disponibile sia per Android che per iOS. In questo modo avrai il controllo completo sui tuoi soldi con pochi tocchi sullo schermo del tuo smartphone. L’home banking da PC è altrettanto intuitivo, e ti offre una panoramica completa delle tue risorse finanziarie.

La scelta della carta di pagamento è senza vincoli: puoi optare per la MasterCard internazionale, gratuita per il primo anno, o per la Credemcard su circuito nazionale Bancomat, perfetta per le tue necessità quotidiane. Entrambe le carte sono progettate per garantirti transazioni sicure e pratiche, ovunque tu sia.

Inoltre, con Credem Link, hai la possibilità di incrementare i tuoi risparmi grazie al Conto Deposito Più, che offre un tasso di interesse esclusivo del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi, con una giacenza minima di 5.000€.

Non aspettare troppo: diventa titolare oggi stesso di Credem Link e guadagna 100€ in buoni Amazon. Sfrutta questa occasione per entrare nel mondo Credem e scoprire tutti i vantaggi di un conto corrente pensato per le tue esigenze. Ricorda, l’offerta è valida fino al 5 aprile. Fallo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.