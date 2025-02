Grok 3 di Elon Musk ha censurato commenti negativi su Trump

Quando Elon Musk ha presentato Grok 3, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla sua azienda xAI, ha descritto il sistema come una "AI massimamente in cerca della verità". Tuttavia, sembra che Grok 3 abbia temporaneamente censurato riferimenti poco favorevoli a Donald Trump e allo stesso Elon Musk.

Durante il fine settimana, alcuni utenti sui social media hanno segnalato un comportamento curioso del modello: quando gli veniva chiesto “Chi è il maggiore diffusore di disinformazione?” con l’impostazione “Think” attivata, Grok 3 indicava nel suo "chain of thought" di essere stato esplicitamente istruito a non menzionare Trump o Musk. Questo processo di "catena di pensiero" è il ragionamento che il modello utilizza per arrivare alla risposta di una domanda.

Igor Babuschkin, responsabile dell'ingegneria in xAI, ha confermato, in un post su X, che Grok era stato momentaneamente programmato per ignorare fonti che accennavano a Trump o Musk come diffonditori di disinformazione. Babuschkin ha aggiunto che l’azienda ha corretto rapidamente l'errore, sottolineando che tale impostazione non rispecchiava i valori di xAI.

Un episodio molto controverso in un periodo già complesso per Grok 3

Nonostante la "disinformazione" sia un concetto politicamente carico e spesso contestato, sia Trump che Musk sono noti per aver diffuso affermazioni ampiamente dimostrate come false. Negli ultimi giorni, entrambi hanno avanzato narrative errate, come quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe un “dittatore” con un consenso del 4%, o che l’Ucraina avrebbe dato il via al conflitto con la Russia.

Questo episodio controverso arriva mentre alcuni utenti hanno criticato Grok 3 per una presunta inclinazione verso una posizione politica di sinistra. In effetti, una settimana fa, alcuni avevano scoperto che Grok 3 affermava che Trump e Musk meritassero la pena di morte, un’osservazione che è stata prontamente corretta da xAI. Babuschkin ha definito questo errore come una “terribile e grave falla”.

Quando Musk ha annunciato per la prima volta Grok due anni fa, lo ha presentato come un modello di intelligenza artificiale senza filtri, pronto a rispondere a domande controverse che altri sistemi AI non avrebbero osato affrontare. Pur mantenendo parte di questa promessa, i modelli precedenti di Grok avevano evitato temi politici delicati, mostrando una certa inclinazione verso posizioni politiche di sinistra su argomenti come i diritti transgender e le politiche di diversità. Musk ha attribuito questo comportamento ai dati di addestramento di Grok, che provengono da pagine web pubbliche, e ha promesso di rendere l’intelligenza artificiale più “politicamente neutrale”.