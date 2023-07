Questo è davvero un affare. Oggi grazie al Prime Day accedi a offerte a dir poco pazzesche. Il dispositivo Echo Dot di 5° generazione è scontato del 49% su Amazon, questo significa che lo paghi praticamente la metà, ovvero solamente 21,99 euro.

Per una casa smart devi assolutamente avere lui: Echo Dot di 5° generazione

Echo Dot è dotato del migliore audio di sempre. Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Chiedi ad Alexa tutto quello che vuoi: le previsioni del tempo e imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.

Controlla i dispositivi per la tua casa intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. Associa i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo. Riempi la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo compatibili in diverse stanze. Crea un sistema home theater con Fire TV.

Inoltre Echo Dot è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della tua privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. E poi nel progettarlo si è pensato alla sostenibilità. Il 99% dell’imballaggio del dispositivo proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proviene da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proviene da plastica riciclata post-consumo.

Prendilo adesso che ti costa solo la metà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.