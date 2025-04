Graze: la startup che rivoluziona la personalizzazione dei feed su Bluesky

La startup Graze sta ridefinendo l’interazione sulla piattaforma social Bluesky, grazie a strumenti avanzati per la creazione e la monetizzazione di feed personalizzati. Con un finanziamento pre-seed di un milione di dollari, ottenuto da Betaworks e Salesforce Ventures, l’azienda ha introdotto un modello innovativo che consente agli utenti di trasformare i propri feed in risorse economiche, aprendo nuove prospettive per creatori di contenuti e inserzionisti.

Nel panorama attuale, in cui Bluesky vanta 35 milioni di iscritti, Graze offre una soluzione accessibile anche ai non sviluppatori. La piattaforma propone un’interfaccia web intuitiva, template preimpostati e strumenti di moderazione semplici da utilizzare.

Questi strumenti permettono agli utenti di personalizzare i propri feed, scegliendo contenuti che spaziano dalle notizie alla letteratura, dal gaming alla politica. Tra i progetti più apprezzati figurano il News feed e il Booksky feed, insieme al supporto di progetti esterni come il servizio Sill per il tracciamento delle notizie.

Un innovativo sistema di monetizzazione

Un aspetto chiave dell’innovazione di Graze è il sistema di monetizzazione basato su pubblicità etiche. A differenza delle grandi piattaforme tecnologiche, Graze consente agli inserzionisti di selezionare i feed in base alle tematiche di interesse, garantendo ai gestori dei feed il controllo editoriale sugli annunci. Gli utenti, inoltre, possono bloccare hashtag sponsorizzati indesiderati, personalizzando ulteriormente la loro esperienza.

Devin Gaffney, CTO e co-fondatore di Graze, ha evidenziato come questa metodologia promuova una relazione diretta tra inserzionisti e pubblico, eliminando la necessità di mediazione algoritmica tipica delle piattaforme social tradizionali. Questo approccio non solo migliora l’esperienza degli utenti, ma offre anche agli inserzionisti una maggiore trasparenza e controllo.

La piattaforma trattiene una commissione del 30% sui ricavi pubblicitari per coprire i costi operativi, ma sta esplorando modelli di revenue sharing con Bluesky e altre applicazioni basate sul protocollo ATProto. Il CEO di Graze, Peat Bakke, ha sottolineato che la priorità attuale è il perfezionamento dell’esperienza utente, piuttosto che la massimizzazione immediata dei profitti. Con oltre 4.500 feed attivi, 3.000 utenti coinvolti e 200 feed già monetizzati, Graze sta dimostrando un impatto significativo nel panorama dei social media.