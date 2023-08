GRANDI offerte per i prodotti APPLE su Amazon, ecco le MIGLIORI!

Gli accessori e i dispositivi Apple non hanno bisogno di presentazioni, tra iPad, iPhone, Macbook, iMac e tutti gli altri prodotti della casa della mela. Il loro prezzo tuttavia è sempre abbastanza alto, ma con queste 5 grandi offerte comparse oggi, potrai approfittare ed essere tra i primi a sfruttare un vantaggio economico ENORME! Ma di quali prodotti stiamo parlando? Eccoli qui:

Partiamo con il Mac Mini, un mini computer progettato da Apple con performance davvero ottime: ha dalla sua un Chip M1, una CPU 8-core con velocità 3 volte superiori, e una memoria SSD ultraveloce. Chiaramente avrai a disposizione tutta la connettività del caso, con porte Thunderbolt, USB 4, HDMI e connessione Wi-Fi 6. Puoi aggiudicarti il Mac Mini a soli 549€, con uno sconto di ben 50€!

Il primo dei due iPad Pro di cui ti parliamo è un gioiello con display LiquidRetina da 11" con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P, fotocamere esagerate con ultra-grandangolo, 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità, e tutte le altre feature degne del marchio Apple, senza dimenticare il Chip AppleM1. Puoi ottenere in offerta questo iPad Pro a soli 1049€, con uno sconto esagerato di 590€.

In offerta puoi trovare anche il MacBook Pro, con un gustoso 27% di sconto sul totale. Si tratta di un portatile che vanta una GPU 8‐core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi e Wi-Fi 6 di nuova generazione, per connessioni più rapide. Potrai aggiudicarti il MacBook Pro con Chip Apple M1 a soli 1899€, con lo sconto gigantesco di 687€!

In offerta trovi anche l'Apple iMac con Intel Core i5, un gioiellino da 21,5 pollici che farà a dir poco la tua gioia. Dalla sua ha una Intel Iris Plus Graphics 640, una videocamera FaceTime HD, e compresi anche Magic Keyboard, Magic Mouse 2, Cavo di alimentazione, Cavo da Lightning a USB. Puoi aggiudicarti questo iMac Apple a solo 799€, con ben 200€ di sconto!

Con le offertissime di Amazon per i prodotti Apple arriva anche un altro iPad Pro, un prodotto dalla qualità incredibile che potrai acquistare addirittura col 27% di sconto. Anch'esso propone il Chip AppleM1 per prestazioni di un altro livello e tutte le caratteristiche base, con anche audio a 4 altoparlanti e 5 microfoni. Puoi aggiudicarti in offerta questo Apple iPad Pro al prezzo ASSURDO di 1.099€, con un risparmio per te di addirittura 400€!

