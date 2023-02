Grandi aziende europee aumentano il budget per la cybersecurity del 10%

La criticità relativa alla cybersecurity è sempre più percepita non solo dai comuni consumatori ma anche dalle grandi aziende europee.

Secondo uno studio portato avanti da PWC, il progredire tecnologico e le sempre più preoccupanti minacce informatiche, stanno spingendo le imprese ad agire in maniera decisa. A tal proposito si è espressa anche Kaspersky, che ha preso in esame più di 3.200 persone coinvolte, a più livelli, in aziende di 26 diversi paesi europei.

Da quanto emerso, nei prossimi tre anni le imprese europee si dichiarano pronte ad aumentare gli investimenti lato sicurezza informatica in media del 10% rispetto al budget attuale.

Stando agli stessi intervistati, le tecnologie complesse sono viste con particolare timore e, un aumento del budget lato sicurezza, viene percepito come un ottimo modo per limitare i rischi.

Le grandi aziende europee sono preoccupate per quanto riguarda il settore cybersecurity

La ricerca appena citata poi, è andata oltre con domande più approfondite a tema.

Dai dati raccolti risulta, per esempio, che il 50,9% delle aziende considera la protezione dei dati un argomento alquanto difficile da affrontare nel modo giusto. Gli addetti ai lavori, nel 33,8% dei casi, hanno poi sottolineato come esistano concreti timori rispetto alla tecnologia cloud e al suo utilizzo.

La situazione nel complesso, appare piuttosto preoccupante anche agli occhi dei professionisti. Con forme di attacco classiche, come trojan e malware, e la presenza sempre più massiccia di attacchi phishing e ransomware, il futuro non sembra roseo per chi deve proteggere computer aziendali.

