GRANDE SCONTO su Amaozn per il Ripetitore WiFi Wireless di TP-LINK!

Avere una grande casa e una connessione potente, paradossalmente, non sempre sono delle caratteristiche che vanno a braccetto: infatti può capitare che il tuo router non riesca a coprire tutta la tua abitazione con la sua portata, e quindi vi serve un ripetitore Wi-Fi per far sì che la connessione arrivi anche negli angoli più lontani da esso. Ebbene, TP-Link ha pensato proprio a te!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon con una buonissima offerta il ripetitore Wi-Fi Wireless di TP-LINK a soli 29,99€, con uno sconto del 25% sul totale e un risparmio per te di ben 10€!

Connessione in tutta la tua casa!

Questo ripetitore si connette al modem via wireless, rafforzandone ed espandendone il segnale Wi-Fi alle aree che la rete del modem non riesce a raggiungere, fino alla velocità di 300Mbps a 2,4GHz e 867Mbps a 5GHz.

Il nome di questo modello è RE305, ed è compatibile con tutti i tipi di modem/router. Basta premere il pulsante WPS del router e il tasto WPS del prodotto per configurarlo; altrimenti è sempre possibile completare la configurazione tramite la pagina WEB o con l'app Tether. È compatibile con tutti gli operatori come TIM, FASTWEB, WIND, Vodafone, Tiscali, quindi, niente paura!

