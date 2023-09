GRANDE SCONTO per la stampante multifunzione HP in offerta!

Stampare direttamente da casa è di una comodità senza pari, e poterlo fare con un prodotto di qualità rende tutto ancora migliore. Quando parliamo di un marchio come HP abbiamo non solo tutto ciò, ma anche dei prezzi accessibili, e da oggi ancora più bassi, come nel caso della HP DeskJet 2720e.

Infatti, sappi che da oggi su Amazon potrai acquistare in offerta la stampante multifunzione HP DeskJet 2720e a soli 48,70€, con uno sconto del 25% sul prezzo totale che ti farà risparmiare circa 16€.

Stampante HP DeskJet: qualità a casa

Si tratta di un prodotto ottimale per le famiglie, dato che stampa, scansiona, copia in bianco e nero e colore, con velocità di stampa fino a 7 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori. Possiede inoltre connettività Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, e USB 2.0.

La stampante multifunzione HP DeskJet 2720e è compatibile con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia, e con HP+ ottieni un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di Instant Ink incluso con HP+.

