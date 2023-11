GRANDE SCONTO per il Termoventilatore Verticale De'Longhi su Amazon!

Il freddo è arrivato, ma per fortuna sono arrivati anche gli sconti su Amazon! In questa settimana dove le offerte fioccano, è importante cercare e trovare quella più adatta a te, e se stai pensando a qualcosa di piccolo e versatile che ti possa scaldare in queste giornate invernali, puoi approfittare dello sconto sul Termoventilatore Verticale di De'Longhi!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Termoventilatore De'Longhi Hva 3220 a soli 24,99€, con uno sconto sul totale del 29% che ti farà risparmiare circa 10€ sul prezzo di listino!

La temperatura adatta a te!

Si tratta di un prodotto potente, silenzioso, facile da usare, e soprattutto sicuro. Infatti grazie alla ventola silenziosa ed alla forza riscaldante, il calore si espanderà in un attimo nell'ambiente in cui lo posizioni per regalarti attimi di piacevole calore e tranquillità. Questo termoventilatore è dotato di due manopole: una è per il termostato regolabile, per impostare la temperatura desiderata, e l’altra è per la velocità di ventilazione.

Inoltre questo Termoventilatore De'Longhi Hva 3220 dispone di un dispositivo termico di sicurezza e protezione antigelo, ma anche di una protezione contro il gocciolamento verticale dell'acqua.

