GRANDE OFFERTA per il proiettore Bluetooth con 1080P Full HD nativo!

Poter vedere i propri contenuti preferiti è una prerogativa base dell'intrattenimento moderno, ma come si fa quando si vogliono vedere le cose "in grande" nel vero senso della parola? Ovviamente lo facciamo con un proiettore! E se stai cercando un prodotto del genere, l'occasione perfetta è comparsa proprio oggi su Amazon!

Infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Proiettore Bluetooth con 1080P nativi a soli 119,99€, con uno sconto di 40€ che otterrai applicando il coupon di ottobre!

Vedi in grande, vedi meglio!

Questo proiettore grazie all'ultimo chip WiFi e Bluetooth 2.4G/5G offre una connessione WiFi più veloce con la maggior parte dei dispositivi iOS, Android e Windows, per goderti in grande tutti i tuoi contenuti, Potrai addirittura collegare soundbar, altoparlanti o auricolari tramite la funzione Bluetooth del suono e andare a completare l'esperienza.

Come già detto questo proiettore ha una risoluzione nativa a 1080P, e sarà anche facile da usare grazie alla funzione di rotazione dell'immagine, abbinato al fissaggio del prodotto su soffitto, treppiede o piano d'appoggio classico. Un'offerta davvero niente male per un prodotto che fa al caso tuo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.