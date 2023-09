GRANDE OFFERTA per il mouse gaming Logitech G G502 X PLUS

L'importanza di avere un mouse da gaming è grandissima, se avete intenzione di giocare a livelli eccezionali e stare al pazzo con gli avversari migliori. Certo, a volte i prezzi di questi sono abbastanza alti, ed è per questo che approfittare di offerte ottime è più che lecito, come quella di oggi per il mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti il Logitech G G502 X PLUS a soli 109€, con uno sconto sul totale del 16%, che equivale a ben 20€.

Un'occasione da gamer!

Questo mouse può vantare degli Switch lightforce, tecnologia ibrida ottico-meccanica che garantisce una velocità e un'affidabilità eccezionali. Inoltre il mouse possiede luci RGB con illuminazione a 8 LED personalizzabile e adattabile al gioco con effetti di avvio/spegnimento.

Questo Logitech G G502 X PLUS possiede un sensore per Gaming HERO 25K estremamente preciso fino al sub-micron, per un alto livello di precisione con zero smoothing. Insomma si tratta di un prodotto ottimo per chi punta al meglio, e con l'offerta, potrai anche risparmiare.

