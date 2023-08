GRANDE OFFERTA per il Controller Wireless per Xbox rosa

I controller per Xbox e per PC non hanno bisogno di presentazioni, dato che sono unici nella loro conformazione e soprattutto posseggono un'ergonomia impareggiabile. Tra ottima compatibilità e stile, da oggi hai anche il vantaggio del prezzo con questa ghiotta offerta!

Puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon il controller Xbox in colorazione Deep Pink a soli 51,99€, con uno sconto del 20% sul totale che equivale a ben 13€ risparmiati per te!

Il miglior controller al miglior prezzo

Ovviamente il design di questo Controller Wireless per Xbox è l'ultimo ideato per le console Series X|S, con la classica freccetta a croce sostituita dalla nuova forma concava (definita "croce direzionale ibrida"), con tre tasti al centro oltre al tasto Xbox, e un'impugnatura molto più salda per le mani. Rimane comunque compatibile sia con le vecchie versioni Xbox One e con PC.

Questi nuovi controller presentano anche l'entrata per jack da 3.5mm per cuffie con microfono. Questo controller wireless Xbox in particolare fa parte di un'edizione particolare, rosa sul fronte e bianco sul retro, per uno stile unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.