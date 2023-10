Grammarly: arriva funzione AI che adatta lo stile utente al testo

L’intelligenza artificiale sta plasmando il mondo con una velocità impressionante. Ormai tutti i software e le piattaforme sul mercato includono funzionalità AI per semplificare e migliorare il lavoro degli utenti. Tra questi non poteva mancare Grammarly, uno degli strumenti di scrittura più celebri e amati da chi lavora con le parole. Questo assistente di digitazione basato sul cloud lancerà infatti una nuova funzione chiamata “Personalized voice detection and application” (Rilevamento e applicazione vocale personalizzata) che rileverà in modo automatico lo stile di scrittura di una persona, in modo da creare un “profilo vocale” dell’utente e riscrivere qualsiasi testo nel suo stile e adatto al suo pubblico. Grammarly si adatta continuamente alle preferenze dell’utente, sia nel tono, sia nelle scelte stilistiche. Come annunciato in un comunicato stampa, questa funzionalità verrà resa disponibile per gli utenti Grammarly Business entro la fine dell’anno.

Grammarly: l’AI migliorerà anche le altre funzionalità presenti nella piattaforma

Grammarly non ha intenzione di fermarsi qui. La società ha infatti annunciato anche la disponibilità di altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Tra queste vi è l’ottimizzazione del comando “Improve it” (Miglioralo), che serve per riscrivere un testo in modo più efficace, con un contesto migliore. Inoltre, è stata aggiunta anche la cronologia dei comandi, per aiutare gli utenti a riprendere il testo da dove avevano interrotto. Non mancheranno poi l’integrazione tra i prompt precedenti e il contesto, in modo da generare output più pertinenti. L’azienda ha affermato che queste funzionalità (incluse nello strumento GrammarlyGO AI) sono utilizzate per creare più di 12.000 contenuti alla settimana, come risposte alle e-mail, prime bozze, riscrittura del testo e ottimizzazione del tono e della lunghezza.

La piattaforma per il controllo ortografico ha anche aumentato i limiti di utilizzo immediato per i vari livelli di pagamento. Gli utenti Enterprise possono usufruire di prompt illimitati, mentre i clienti Team e Grammarly for Education possono creare fino a 2.000 prompt al mese per membro. L’azienda, che vanta più di 30 milioni di clienti, 70.000 team e offre integrazioni con più di 500.000 app e siti web, spera che queste nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale possano rispondere alle esigenze delle aziende che usano il servizio, ma anche essere un trampolino per attirare nuovi clienti.