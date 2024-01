GPT Store: OpenAI conferma l’arrivo per la prossima settimana

L’arrivo del GPT Store, il negozio digitale di OpenAI dedicato agli sviluppatori che desiderano pubblicare i propri bot personalizzati, è ormai imminente. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda statunitense, con un’e-mail inviata agli utenti iscritti come GPT Builders. “Vogliamo farti sapere che lanceremo il GPT Store la prossima settimana”, si legge nel messaggio di OpenAI. L’azienda ricorda inoltre che per essere inseriti nel negozio online, i GPT devono soddisfare i requisiti previsti nelle linee guida del marchio GPT. Inoltre, i chatbot devono essere condivisi come “pubblici”. La società ricorda infatti che tutti i GPT selezionati come “chiunque con il link” non saranno visibili nel proprio GPT Store.

GPT Store: il rinvio del lancio dovuto ai problemi interni di OpenAI

OpenAI ha annunciato il GPT Store per la prima volta al DevDay 2023, la conferenza degli sviluppatori dello scorso novembre. Questa nuova sezione avrebbe consentito agli utenti di creare agenti AI, chiamati GPT, utilizzando il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni GPT-4. Attualmente è disponibile solo per ChatGPT Plus e per gli abbonati aziendali e consente alle persone di creare versioni personalizzate di chatbot in stile ChatGPT. Sebbene i GPT personalizzati creati da OpenAI siano disponibili tramite la scheda “Esplora” di ChatGPT Plus, il negozio online consentirebbe agli utenti di condividere e monetizzare i propri GPT. OpenAI ha affermato che intende trovare un modo per pagare i creatori di GPT in base a quanto vengono utilizzati i loro bot nello store. Tuttavia, ad oggi, non ha rilasciato altri dettagli sul piano.

Inizialmente il GPT Store avrebbe dovuto essere lanciato tre mesi fa. Com’è noto, il lancio è stato poi ritardato a causa dei problemi interni di OpenAI, che hanno visto il licenziamento e il reintegro di Sam Altman come CEO. La data è slittata a dicembre, poi è stata nuovamente rinviata. Adesso l’attesissimo store dovrebbe fare il suo debutto la prossima settimana. L’azienda non ha rilasciato una data esatta per il rilascio, ma probabilmente questa verrà annunciata nelle prossime ore.