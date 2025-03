GPT-4o Copilot in anteprima pubblica per Visual Studio Code

Gli sviluppatori di GitHub hanno confermato la disponibilità in anteprima pubblica del nuovo modello GPT-4o Copilot con funzionalità di completamento del codice per Visual Studio Code. Questo modello di intelligenza artificiale, implementato a partire da GPT-4o mini, è stato addestrato su oltre 275 mila repository pubblici selezionati e supporta attualmente più di 30 linguaggi di programmazione.

Come funzionata GPT-4o Copilot per Visual Studio Code

L'obiettivo del progetto è quello di offrire dei suggerimenti più accurati sul codice e contestualmente più rilevanti per il contesto dell'applicazione che si sta sviluppando. Lo scopo è quello di incrementare la produttività degli sviluppatori e di ottimizzare il processo di scrittura del codice con Visual Studio Code. Grazie alla sua architettura e ai dataset utilizzati, GPT-4o Copilot è in grado di generare suggerimenti più rapidi ed efficienti rispetto ai modelli precedenti.

Per attivare il modello su Visual Studio Code è possibile accedere al menu "Copilot" dalla barra del titolo e selezionare le opzioni per la configurazione del completamento del codice. Diversamente si può sfruttare la Command Palette e modificare il modello utilizzato per il completamento per poi selezionare GPT-4o Copilot tra le opzioni disponibili.

Per gli utenti delle formule "Copilot Business" ed "Enterprise" si devono prima abilitare le funzionalità di anteprima all'interno delle impostazioni delle policy su GitHub. Gli utenti del piano Copilot Free possono invece utilizzare il nuovo modello fino a un massimo di 2 mila completamenti gratuiti al mese.

Presto anche sugli IDE di JetBrains

Il rilascio sarà presto esteso anche agli ambienti di sviluppo di JetBrains tenendo conto che in questi IDE il cambio modello del modello in uso può essere effettuato dal menu "Linguaggi & Framework" per poi selezionare GitHub Copilot.

Anche grazie ad questa iniziativa Copilot potrebbe colmare il divario con IDE concorrenti come per esempio Cursor AI. Mancano però ancora alcune funzionalità essenziali come la cache dei prompt e l'integrazione con i modelli generativi implementati localmente.

Sono comunque da segnalare alcune novità interessanti anche in GitHub Copilot. Come per esempio la feature "Next Edit Suggestions" che analizza le modifiche in corso su un sorgente e suggerisce automaticamente dei cambiamenti al codice preesistente.