GPT-4.5: nuovo modello di OpenAI arriva a più utenti di ChatGPT

OpenAI ha iniziato a distribuire il suo nuovo modello AI, GPT-4.5, agli utenti del suo livello ChatGPT Plus. In una serie di post su X, OpenAI ha affermato che il lancio richiederà "1-3 giorni" e che prevede che i limiti di tariffa cambieranno. Questo modello è stato lanciato per la prima volta la scorsa settimana per gli abbonati al piano ChatGPT Pro da 200 dollari al mese di OpenAI. Come ha scritto l'azienda in un post: "Vorremmo dare a tutti coloro che hanno accesso a GPT-4.5 un limite di tariffa considerevole, ma prevediamo che i limiti di tariffa cambieranno man mano che impareremo di più sulla domanda".

GPT-4.5: modello più costoso, ma non il migliore di OpenAI

GPT-4.5 è il modello AI più grande di OpenAI finora. Tale modello è addestrato utilizzando più potenza di calcolo e dati di qualsiasi precedente release dell'azienda. Tuttavia, non è necessariamente il migliore di OpenAI. In diversi benchmark AI, il modello non è all'altezza dei nuovi modelli di "ragionamento" AI delle società DeepSeek, Anthropic e OpenAI stessa. GPT-4.5 è anche molto costoso da gestire, ammette OpenAI, così costoso che l'azienda afferma di stare valutando se continuare a servire GPT-4.5 nella sua API a lungo termine. Forse come risultato, questo modello è di gran lunga il modello più costoso di OpenAI nella sua API. L'azienda sta addebitando 75 dollari per milione di token (~750.000 parole) immessi nel modello e 150 dollari per milione di token generati dal modello, che è 30 volte il costo di input e 15 volte il costo di output del modello GPT-4o di OpenAI.

Detto questo, OpenAI sostiene che le dimensioni aumentate di GPT-4.5 gli hanno conferito "una conoscenza del mondo più approfondita" e "una maggiore intelligenza emotiva". Questo modello ha anche allucinazioni meno frequenti rispetto alla maggior parte dei modelli, secondo OpenAI. In teoria, ciò significa che dovrebbe essere meno propenso a inventarsi cose. GPT-4.5 è anche molto persuasivo. Uno dei benchmark interni di OpenAI ha scoperto che il modello è particolarmente bravo a convincere un'altra AI a dargli denaro.