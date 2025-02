GPT-4.5 di OpenAI individuato nella versione beta di Android

Il nuovo modello di OpenAI, GPT-4.5, arriverà prima del previsto. Un nuovo riferimento è stato individuato sull'app ChatGPT per Android che punta a un modello chiamato "GPT-4.5 research preview". Al momento, OpenAI offre diversi modelli, tra cui GPT-4o, GPT-4o con attività pianificate, o1, o3-mini e o3-mini-high. Ciò può creare confusione a causa della varietà di scelte. Di conseguenza, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato di recente che ChatGPT semplificherà i nomi dei suoi modelli e rilascerà versioni come GPT-4.5, GPT-5 e così via. Recentemente, alcuni utenti hanno notato un annuncio nell'app beta di ChatGPT che afferma: "Prova l'anteprima della ricerca GPT-4.5: gli utenti Pro hanno ora accesso al nostro modello più recente e più grande".

Attualmente, cliccando sull'avviso non accade nulla. Ciò sembra confermare che GPT-4.5 è prossimo al rilascio e potrebbe presto essere distribuito a più utenti. Tuttavia, il vero problema è che il modello sarebbe disponibile solo per gli abbonati Pro, almeno inizialmente. ChatGPT Pro, che costa 200 dollari al mese, offre meno limitazioni rispetto ai piani Plus o Free da 20 dollari.

GPT-4.5: miglioramenti dell'interfaccia web di ChatGPT

Oltre ai riferimenti a GPT-4.5, il ricercatore AI Tibor Blaho ha individuato alcuni esperimenti aggiuntivi nell'interfaccia web di ChatGPT. Ad esempio, OpenAI sta pianificando di spostare funzionalità come la deep research, canvas e non solo. Questa è una parte di un'interfaccia riprogettata che potrebbe consentire di selezionare facilmente il modello e passare da una funzionalità all'altra. Inoltre, se è abilitata la modalità "deep research", il campo di input di ChatGPT ora riporta: "Posso effettuare ricerche in background per fornire un report dettagliato. Per ottenere risultati ottimali, includi: tutte le fonti pertinenti, le aree di interesse desiderate, i file correlati alla tua ricerca e fornisci quanti più dettagli possibili per ottenere risultati ottimali". Non è chiaro quando il modello GPT-4.5 e altri miglioramenti si espanderanno oltre l'abbonamento a ChatGPT Pro. Si prevede che OpenAI condividerà presto maggiori dettagli.