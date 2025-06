GP di Assen e tutto lo sport Sky a 24,90€/mese, con anche Netflix

MotoGP, tornei di tennis, Champions League e tutte le serie di Netflix in un'unica promozione: Sky propone un pacchetto completo a 24,90€ al mese per 18 mesi, attivabile solo fino al 29 giugno 2025.

L'iniziativa è riservata ai nuovi abbonati con profilo Sky Smart e pagamento tramite carta o conto bancario, e consente di accedere ai principali eventi sportivi e all'intrattenimento più seguito, con un prezzo bloccato e nessuna sorpresa.

Un abbonamento unico per MotoGP, Formula 1 e serie Netflix: ecco la nuova promo di Sky

L'offerta include Sky TV e Netflix a 14,90€ al mese (anziché 25€) più Sky Sport a 10€ (anziché 26,90€): il costo totale è 24,90€ al mese per 18 mesi, con un risparmio significativo rispetto alle tariffe di listino.

Chi sceglie questa promozione potrà seguire in diretta il GP di Assen di domenica, tutta la stagione di MotoGP, la Formula 1, il meglio del calcio europeo (con 185 partite su 203 della Champions League, Europa League e Conference League) e i principali appuntamenti di tennis, basket e altri sport internazionali.

A completare l'esperienza ci sono i contenuti originali di Sky - come la nuova serie "Money Road" con Fabio Caressa - e l’intero catalogo di Netflix, dove il ritorno di "Squid Game" è tra i titoli più attesi della stagione.

Alla scadenza dei 18 mesi, gli utenti potranno decidere se proseguire con Sky a prezzo pieno, rinnovare il piano Smart con altri 18 mesi vincolati, oppure disdire con un preavviso di 30 giorni.

Chi è alla ricerca di un'offerta all-in-one per vedere il grande sport e le migliori serie in streaming ha tempo solo fino a domenica 29 giugno per attivarla online.

