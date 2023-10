Questo è il momento perfetto per acquistare la fotocamera digitale impermeabile con cui fare foto e video pazzeschi fuori e dentro l'acqua. Grazie alla Festa delle Offerte Prime oggi hai la possibilità di acquistare la fantastica GoPro Max ad un prezzo super scontato!

Dall'attuale costo di mercato di 529,99 euro ora tu, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 28%, la paghi ben 150 euro in meno. In più grazie al servizio Cofidis puoi decidere di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

GoPro Max, la fotocamera digitale impermeabile top di gamma!

Si tratta di un vero e proprio gioiello che massimizza la tua libertà creativa. Con la Gopro Max puoi girare video e foto in stile hero tradizionale o filmati immersivi a 360°.

In modalità hero, il livellamento dell'orizzonte che cambia il gioco ti dà quell'aspetto cinematografico liscio come se ti stai muovendo lateralmente, sfogliando l'aria o inseguendo i tuoi figli. Questa fotocamera offre una stabilizzazione indistruttibile utilizzando l'acquisizione a 180° come buffer finale

Scatta incredibili foto panoramiche a 270° senza distorsioni senza dover scansionare l'orizzonte. Inoltre, cattura scatti in movimento e selfie epici.

In dotazione ricevi batteria ricaricabile, supporto adesivo curvo, 2 lenti protettive, 2 copriobiettivi, custodia in microfibra, fibbia di montaggio, vite di fissaggio, cavo USB-C, case compatto.

E ancora Zoom digitale 2 multiplier_x, massima distanza focale da 8.9 millimeters e risoluzione del sensore ottico da 16.6 megapixels.

Prendila ora su Amazon e risparmi 150 euro!

